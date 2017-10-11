Загорелось газовое оборудование.

В Копейске (Челябинская область) 10 октября 2017 года на автозаправочной станции загорелось газовое оборудование.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, огонь перекинулся на людей. Три человека получили ожоги различных степеней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Его расследование взято на контроль руководителем ведомства.