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На ЕКАД женщина выскочила из кустов под КамАЗСегодня в 09:30

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Погибла на месте.

Женщина погибла под колесами КамАЗа поздним вечером 10 октября на ЕКАД. ДТП произошло недалеко от поворота на Садовый.

"Примерно в 22.20 женщина перебегала дорогу слева направо в неустановленном месте. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. В темное время суток женщина была одета в темную одежду. Ее личность устанавливается", - сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

По словам водителя КамАЗа, он увидел женщину примерно в 10 метрах от автомобиля, а потому избежать наезда не удалось.

По факту ДТП проводится расследование.

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