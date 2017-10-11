Погибла на месте.

Женщина погибла под колесами КамАЗа поздним вечером 10 октября на ЕКАД. ДТП произошло недалеко от поворота на Садовый.

"Примерно в 22.20 женщина перебегала дорогу слева направо в неустановленном месте. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. В темное время суток женщина была одета в темную одежду. Ее личность устанавливается", - сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

По словам водителя КамАЗа, он увидел женщину примерно в 10 метрах от автомобиля, а потому избежать наезда не удалось.

По факту ДТП проводится расследование.