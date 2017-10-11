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На Южном Урале нашли труп новорожденногоСегодня в 14:09

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После домашних родов.

В селе Медведово (Чебаркульский район) обнаружено тело новорожденной девочки. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Правоохранители уже нашли мать ребенка. Ей оказалась местная жительница. Как пояснила женщина, 7 октября она родила ребенка дома, так как под наблюдением медиков не находилась. Следователи возбудили уголовное дело по статье по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Как сообщают местные СМИ, труп ребенка был найден в выгребной яме уличного туалета. О преступлении в полицию по телефону сообщил аноним. У подозреваемой женщины уже есть трое детей.

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