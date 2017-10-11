В Уральске самолет сел на "брюхо"Сегодня в 10:58
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Из-за пробившей лобовое стекло птицы.
Вечером 10 октября 2017 года в аэропорту "Орал" города Уральск без шасси сел самолет казахской авиакомпании Air Control.
Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана сообщил о произошедшем в соцсети Facebook. "Самолет авиакомпании Air Control, выполнявший облет навигационных систем взлетно-посадочной полосы аэропорта Уральска, произвел посадку в 19:56 без шасси, пострадавших нет. Экипаж 3 человека", - говорится в посте.
Виной экстренной посадки самолета американского производства Super King Air 350 стала крупная птица. По словам гендиректора международного аэропорта Уральска Хайретдина Раскалиева, скорее всего, это был гусь или утка. Птица пробила в носовом коке дыру диаметром 35-40 сантиметров и залетела в лобовое стекло командиру и пилоту-инструктору.
После случившегося "Орал" закрыли на несколько часов - пока пострадавшее судно не отбуксировали со взлетно-посадочной полосы. Были задержаны два рейса - в Алматы и Актау, передает "Уралинформбюро".
Избежать жертв помогли грамотные действия экипажа. И командир, и пилот-инструктор имеют по 40 лет стажа и 16 тысяч часов налета, отметил глава Air Control Халиль Сейфулин.
11 октября представители авиакомпании и Комитета гражданской авиации МИР РК начали расследование авиапроисшествия.
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