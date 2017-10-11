Дом подожгли.

В ночь на 11 октября в Верхотурье при пожаре погиб пожилой мужчина и его 2-летняя внучка. Мать погибшей девочки и ее малолетний сын госпитализированы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 72 квадратных метра сгорела кровля частного двухквартирного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава.

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. На это указывает очаг возгорания. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом" и "Умышленное повреждение чужого имущества, совершённое путем поджога".

Виновным грозит пожизненное лишение свободы.