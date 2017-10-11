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На Среднем Урале загорелось локомотивное депоСегодня в 11:17

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Полыхают тысяча "квадратов".

В Сысерти горит неэксплуатируемое двухэтажное здание на улице Челюскинцев. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.


Фото: Светлана Зайкова/ vk.com

Фото с место событий появились в социальных сетях. Очевидцы утверждают, что горит локомотивное депо.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня из рядом расположенного административного здания эвакуировали людей. В тушении пожара задействованы 11 единиц техники.

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