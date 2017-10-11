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При обрушении старого клуба на Среднем Урале пострадали два человекаСегодня в 11:36

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Разбиравшие здание.

В поселке Пелым (Ивдельский ГО) при обрушении здания неработающего клуба пострадали двое рабочих. Инцидент произошел 11 октября около 09.00 на улице Чапаева, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Рабочие вели демонтаж конструкций здания, когда произошло обрушение. Пострадавшие госпитализированы, степень тяжести полученных ими травм устанавливается.

"В последнее время здание клуба арендовали предприниматели под торговые площади, однако последние полгода здание не функционировало в связи с его ветхостью. Предварительно, администрация заключила контракт на проведение работ по демонтажу опасного здания. Индивидуальный предприниматель в рамках контракта нанял работников для выполнения работ по демонтажу", - пояснили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится прокурорская проверка.

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