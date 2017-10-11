И ее маму.

В Чебаркуле "девятка", которую тащили на буксире, наехала на годовалую девочку. У машины было неисправно рулевое управление, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Отечественную легковушку по улице Карпенко 10 октября на тросе вез Nissan. По неустановленным причинам, водитель ВАЗа потерял управление, машину вынесло на газон, где она сбила ребенка, гуляющего с мамой.

Девочка с серьезными множественными травмами была доставлена в местную клинику, откуда ее 11 октября перевели в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Ребенок находится в реанимации. Мама серьезных травм не получила.

Сотрудники ГИБДД выясняют все детали происшествия.