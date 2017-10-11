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В центре Алма-Аты мужчину ударило токомСегодня в 13:36

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Пострадавший в реанимации.

На перекрестке улиц Гоголя и Тулебаева в Алма-Ате рабочего ударило током. Об этом на своей странице в Facebook сообщила местная жительница Индира Хаметчина.

"ЧП Гоголя-Тулебаева !!! Был взрыв при строительных работах в метре от меня и моих детей. Очень пострадал рабочий. Мы в шоке, но целы. Хорошо рядом проезжала скорая. Надеюсь мужчиной все будет хорошо", – написала она (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В городской клинической больнице №4, куда доставили мужчину, "Уралинформбюро" сообщили, что он находится в реанимации.

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