Пострадавший в реанимации.

На перекрестке улиц Гоголя и Тулебаева в Алма-Ате рабочего ударило током. Об этом на своей странице в Facebook сообщила местная жительница Индира Хаметчина.

"ЧП Гоголя-Тулебаева !!! Был взрыв при строительных работах в метре от меня и моих детей. Очень пострадал рабочий. Мы в шоке, но целы. Хорошо рядом проезжала скорая. Надеюсь мужчиной все будет хорошо", – написала она (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В городской клинической больнице №4, куда доставили мужчину, "Уралинформбюро" сообщили, что он находится в реанимации.