Его задержали.

В Екатеринбурге 11 октября около 14.05 на остановке "Вторчермет" был задержан мужчина с ружьем.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, 26-летний екатеринбуржец был сильно пьян. Его доставили в дежурную часть.

Ружье, как оказалось, было не заряжено. Оружие отправили на исследование.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.