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Пожар на челябинском предприятии взбудоражил горожанСегодня в 18:12

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Едкий дым окутал Металлургический район.

Металлургический район Челябинска окутал едкий дым, черные столбы которого были видны за сотни метров от места ЧП. О возможном крупном пожаре на предприятии "Челябинскстальконструкция" в паблике "Подслушано ЧМЗ" в соцсети "ВКонтакте" сообщили очевидцы.


Фото: "Подслушано ЧМЗ", vk.com

"Стоял на пересечении сталеваров и шоссе мет.в стороне заводоуправления большая задымленность,на выбросы из труб не похоже,,, кто знает что случилось там?", - пишут пользователи соцсети в группе. (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).


Фото: паблик "Подслушано ЧМЗ", vk.com

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 16.05 поступил сигнал с улицы Мотажников, 14. На территории расположенной там строительно-монтажной организации на площади около 100 квадратных метров горела пластмасса, пропитанная маслом.

"На месте работало 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Пожару был присвоен повышенный уровень опасности, так как тревожный сигнал поступил с промышленной зоны", - пояснили в ведомстве.

Угрозы для сотрудников организации возгорание не представляло, огонь спасатели потушили буквально за несколько минут.

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