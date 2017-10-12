В Екатеринбурге на пожаре в частном доме погиб мужчинаСегодня в 08:49
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Судьба его жены неизвестна.
В Екатеринбурге на улице Коммунальная сгорел частный дом, на пожаре погиб мужчина. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20.09 11 октября, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
На место происшествия прибыли семь пожарных расчетов. Справиться с огнем спасателям удалось к 01.48. На площади 300 "квадратов" сгорела кровля, повреждено чердачное перекрытие частного жилого дома на одном участке, поврежден кузов легкового автомобиля Daewoo Nexia, повреждена кровля, чердачное перекрытие, внутренние перегородки и домашнее имущество в частном жилом доме на втором участке.
"На первом этаже был обнаружен мужчина. Ожогов он не получил, но находился без сознания. Спасти его не удалось. На место прибыли сотрудники полиции, следователи. Устанавливается причина пожара. Также не исключено, что в доме могла быть жена хозяина", - уточнили в службе спасения "СОВА".
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