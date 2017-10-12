В Златоусте Toyota раскурочила "семерку"Сегодня в 10:22
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Пострадали два человека.
На объездной дороге в Златоусте 11 октября столкнулись Toyota и ВАЗ-2107. В автоаварии пострадали два человека, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области.
По предварительным данным, 29-летний водитель иномарки выехал на встречку, где и произошло столкновение.
Фото: gibdd.ru/r/74
"Водитель отечественного авто пытался уйти от аварии, но удар пришелся как-раз в водительское место. При столкновении, ВАЗ-2107 перевернуло на крышу. Свидетели происшествия смогли поставить машину на колеса и достать женщину-пассажира, водителя же пришлось деблокировать прибывшим спасателям Златоустовского спасотряда. Далее мать с сыном были госпитализированы. Водитель второго автомобиля не пострадал и находился в шоковом состоянии", - рассказали агентству в пресс-центре Поисково-спасательной службы Южного Урала.
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