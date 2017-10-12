Полиция ищет очевидцев.

Екатеринбуржская полиция разыскивает свидетелей происшествия на улице Восточной, которое случилось вечером 11 октября. На пешеходном переходе на перекрестке с улицей Первомайская неустановленный мужчина избил пенсионера.

Стычка попала на видеорегистратор одной из машин. По словам очевидцев, пожилой мужчина переходил дорогу на зеленый цвет и ударил кулаком по автомобилю Daewoo Nexia, водитель которого едва не сбил его. После этого автомобилист выскочил из машины и принялся избивать пенсионера. Под конец драки за него вступились проходящие мимо курсанты МЧС. Очевидцы утверждают, что у пострадавшего была разбита голова, текла кровь.

Стражи порядка устанавливают обе стороны конфликта и изучают обстоятельства произошедшего. "По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - заверили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Очевидцев инцидента просят обращаться в отдел полиции №1 УМВД России по Екатеринбургу по телефону дежурной части: (343) 356-42-01.