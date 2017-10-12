ВАЗ влетел под грузовик.

11 октября около 09.00 на 12 километре автодороги Вахрушево – Долгодеревенское (Челябинская область) столкнулись ВАЗ и грузовой автомобиль Renаult.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 59-летний водитель легковушки не уступил путь грузовику, выезжая с второстепенной дороги.

"В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля, пенсионер 1937 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Водитель и пассажир, женщина 1963 года рождения, легкового транспортного средства с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, где позднее мужчина скончался", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного УМВД РФ.