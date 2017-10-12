Вылетел через лобовое стекло.

В Челябинске в ДТП погиб пассажир автомобиля "Яндекс. Такси". Авария произошло утром 12 октября на улице Молодогвардейцев напротив дома №26, сообщают очевидцы в паблике "Типичный Челябинск".

По словам свидетелей происшествия, водитель белого Nissan с наклейками "Яндекс. Такси" вильнул в сторону и врезался в фонарный столб. Основной удар пришелся на правую часть, где сидел пассажир. Он вылетел через лобовое стекло и погиб.



Фото: "Типичный Челябинск" / vk.com

В пресс-службе регионального ГУ МВД России факт аварии "Уралинформбюро" подтвердили.