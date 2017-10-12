×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Челябинске в ДТП погиб пассажир "Яндекс.Такси"Сегодня в 13:02

  • Текст

Вылетел через лобовое стекло.

В Челябинске в ДТП погиб пассажир автомобиля "Яндекс. Такси". Авария произошло утром 12 октября на улице Молодогвардейцев напротив дома №26, сообщают очевидцы в паблике "Типичный Челябинск".

По словам свидетелей происшествия, водитель белого Nissan с наклейками "Яндекс. Такси" вильнул в сторону и врезался в фонарный столб. Основной удар пришелся на правую часть, где сидел пассажир. Он вылетел через лобовое стекло и погиб.


Фото: "Типичный Челябинск" / vk.com

В пресс-службе регионального ГУ МВД России факт аварии "Уралинформбюро" подтвердили.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Формула ВИЧ-лечения – двое лишних

Формула ВИЧ-лечения – двое лишних

На них нет денег.

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×