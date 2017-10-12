Во время работ на газопроводе.

В Карагандинской области Казахстана на газопроводе №1 АО "АрселорМиттал Темиртау" произошло воспламенение. Пострадали шесть человек.

Газ загорелся 12 октября во время проведения работ. Среди пострадавших четыре работника газового цеха, один – из коксового и один сотрудник газоспасательной службы, пишет Sputnik.

Трое пострадавших находятся в интенсивной терапии ЦГБ Темиртау, остальных поместили в ожоговое отделение областного Центра травматологии и ортопедии имени Макажанова, передает "Уралинформбюро".

По факту возгорания проводится расследования.