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Дорожный знак убил голую жительницу Южного Урала в Доминикане Сегодня в 15:20

Она высунулась из машины на скорости.

Жительница Челябинской области, отдыхавшая в Доминикане, погибла, ударившись головой о дорожный знак. Она высунулась из быстро едущей машины и не заметила препятствия, сообщает РЕН ТВ.

На видео, разлетевшемся по интернету, видно, что почти голая девушка на скорости начинает вылезать окно, а затем вылетает на дорогу. Кроме паспорта при ней не было никаких документов, передает "Уралинформбюро".

Врачи не смогли помочь 37-летней россиянке. Согласно медицинскому заключению, отпускница умерла из-за политравмы и открытого перелома черепа

Дома у погибшей остался сын.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
а водитель типа не приделах? Сегодня в 15:24

такую дуру не жалко

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Серый Сегодня в 18:46

А сколько таких ш...в еще здоровехоньки...

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