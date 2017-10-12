Она высунулась из машины на скорости.

Жительница Челябинской области, отдыхавшая в Доминикане, погибла, ударившись головой о дорожный знак. Она высунулась из быстро едущей машины и не заметила препятствия, сообщает РЕН ТВ.

На видео, разлетевшемся по интернету, видно, что почти голая девушка на скорости начинает вылезать окно, а затем вылетает на дорогу. Кроме паспорта при ней не было никаких документов, передает "Уралинформбюро".

Врачи не смогли помочь 37-летней россиянке. Согласно медицинскому заключению, отпускница умерла из-за политравмы и открытого перелома черепа

Дома у погибшей остался сын.