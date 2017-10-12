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В Кыргызстане задержали боевика из СирииСегодня в 15:49

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Готовившего теракты в Центральной Азии.

Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана задержал боевика, готовившего теракты в Центральной Азии. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГКНБ, мужчина жил в Сирии, где вступил в состав банды "Джабхат Фатх аш Шам" (бывшая "Джебхат ан Нусра", запрещенная на территории РФ).

Отмечается, что 39-летний уроженец Ошской области участвовал в боях против правительства Сирии.

В 2016 году по указанию главарей террористических организаций мужчину перебросили в Кыргызстан. Там он должен был осесть и подготовить теракты на территории стран Центральной Азии.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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