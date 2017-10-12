На тюменской трассе грузовики расплющили легковушкуСегодня в 16:18
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Трое погибших.
Три человека погибли в ДТП в на 371 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Авария произошла днем 12 октября, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
По предварительным данным, мужчина за рулем Renault Sandero, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил КамАЗ. Машины столкнулись. От удара легковушку отбросило на грузовик Iveco, перевозивший на трале бетонные плиты.
От удара у КамАЗа оторвало кабину, водитель большегруза погиб на месте ДТП. Renault от двух сильных ударов превратился в груду железа. Водитель и пассажирка также скончались. Водитель грузовика Iveco доставлен в больницу Тобольска.
На местеФото: УМВД по Тюменской области.
ДТП продолжают работать наряды отдела ГИБДД по Уватскому району и специализированного батальона ДПС ГИБДД.
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