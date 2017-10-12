И пожаловался на его смерть соседке.

В Северной Каролине (США) 4-летний мальчик случайно застрелил родного деда. Трагедия произошла 8 октября в окрестностях Элизабет-Сити, пишет New York Post.

57-летний Дэнни Патрик отправился с внуком пострелять из винтовки. В какой-то момент мальчик нашел в грузовике еще одно ружье и отправил пулю в лицо мужчине. После этого ребенок пошел к соседке и сообщил ей, что дедушка умер. Женщина вызвала полицию, передает "Уралинформбюро".