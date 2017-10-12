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В Челябинске загорелась скорая с беременной пациенткой внутриСегодня в 19:09

  • Текст

Не доехали 500 метров.

В столице Южного Урала во время движения загорелась машина скорой помощи. Внутри в тот момент находилась беременная женщина. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на городское управление здравоохранения.

Выезд был срочным – у женщины начались схватки. На улице Черкасской из под торпеды пошел дым, а после появились языки пламени. Пострадала вся кабина. Пока водитель тушил огонь, медики спасали пациентку и оборудование. Проезжавшая мимо автомобилистка подвезла женщину и фельдшера до больницы. Карета скорой не доехала до места 500 метров, передает "Уралинформбюро".

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