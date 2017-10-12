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На Южном Урале рабочий пострадал при обрушении бункераСегодня в 19:24

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Во время демонтажа.

В Миассе мужчина получил серьезные травмы при обрушении бункера. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Сообщение в миасский спасотряд поступило в 13:10 12 октября. Группа рабочих на территории завода "Миассэлектроаппарат" демонтировали старый бункер.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В результате работ строение обрушилось и придавило 49-летнего мужчину мужчину. Прибыв на место, сотрудники спасотряда вытащили пострадавшего из под металлических конструкций. Рабочего на скорой увезли в больницу.

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