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В Прикамье на пепелище спасатели нашли двух погибшихСегодня в 10:27

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Отца и дочери.

Пермские спасатели после тушения пожара в деревянном жилом доме на улице Урицкого в городе Верещагино нашли тела двух человек. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, погибшими оказались хозяева дома – это мужчина 45 лет и девушка 18 лет.

"В доме проживала семья из шести человек: 2 взрослых и 4 детей, от 10 до 18 лет. Накануне вечером глава семьи топил печь в бане. Пожар обнаружила дочь, разбудила всех, семья эвакуировалась через окна дома, но сама вернулась в дом. Отец, заметив это, бросился спасать дочь. Однако из горящего дома они выйти не смогли", - уточнили спасатели.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть 13 октября в 05.00. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики, а также работники электросетей.

Предварительная причина пожара - нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи в бане.

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