Ему было 38 лет.

Житель Тюмени Дмитрий Рыбченко погиб во время боевых действий в Донбассе. Об этом в Twitter сообщил пользователь под ником Necro Mancer, передает "Уралинформбюро".

38-летний мужчина воевал в Луганской области. Он погиб еще 24 августа, однако известно об этом стало только на днях.

Близкие тюменца подтвердили порталу 72.ru информацию о его гибели: "Последний раз видели Диму, когда он был в охране Дома правительства (в Луганске – прим. ред.). Видимо, он вернулся на передовую".