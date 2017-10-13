Возможно, курили.

Пожар с погибшими произошел поздним вечером 12 октября в поселке Черноисточинск (Горноуральский ГО). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Площадь возгорания составила 60 "квадратов". С огнем боролись 4 единицы техники и 11 человек личного состава.

На пепелище были обнаружены тела двух мужчин. Предварительно установлено, что это 52-летний хозяин дома и его 55-летний гость. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем. Для установления точной причины смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы.