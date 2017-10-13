Малышка выпала из рук матери.

С третьего этажа ТРЦ "Март" в Алма-Ате упала маленькая девочка. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщает Tengrinews.kz.

Несчастный случай произошел 12 октября около 17.30. Предположительно, малышка 2-3 лет выпала из рук матери, поднимавшейся на 4 этаж торгового центра на эскалаторе, передает "Уралинформбюро". Другой рукой женщина держала коляску с еще одним ребенком.

Отмечается, что девочка находится на аппарате искусственной вентиляции легких. В больницу ее привезли с черепно-мозговой травмой, также подозревали перелом бедра.