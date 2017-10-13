Почти 40 – пропали без вести.

Наводнение во Вьетнаме унесло жизни 54 человек, еще 39 числятся без вести пропавшими. Об этом сообщает национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Стихия затронула 7 провинций, где разрушила около 34 000 домов. Кроме того, уничтожено свыше 20 000 гектаров рисовых полей, повреждены дороги и линии ЛЭП. Сильнее всего от разгула стихии пострадал север страны, а именно - провинция Хоабинь, где был введен режим ЧС.

Наводнение и оползни во Вьетнаме продолжаются из-за непрекращающихся ливней, передает "Уралинформбюро".