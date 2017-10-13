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В Сургуте при пожаре погибла семьяСегодня в 13:23

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Из трех человек.

В ночь на 13 октября в Сургуте при пожаре скончались 3 человека. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

Пожар произошел в квартире дома по улице Мира. После тушения огня пожарные обнаружили останки 75-летней женщины и ее 44-летней дочери. Следов насильственной смерти на телах не было. Кроме того, из квартиры вынесли 79-летнего отца семейства. Ему оказали медицинскую помощь, но спасти мужчину не удалось - он скончался в городской больнице.

Возможной причиной пожара дознаватели МЧС называют нарушения при эксплуатации электрооборудования.

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