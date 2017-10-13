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Школьники потревожили покойников в БилимбаеСегодня в 13:58

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Разгромив погост.

Полицейские из Первоуральска нашли злоумышленников, которые устроили погром на кладбище в Билимбае. Оказалось, что надгробия повалили три школьника, передает "Уралинформбюро".

Выяснилось, что 12 октября три семиклассника местной школы пришли на погост "из хулиганских побуждений", они повалили на землю 14 памятников. О происшествии в полицию сообщил смотритель за могилами.

"Действия школьников подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 244 Уголовного кодекса Российской Федерации (надругательство над местами захоронения умерших - прим.ред), однако, в силу своего возраста они не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Поэтому дети будут поставлены на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних и в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних", - пояснили агентству в пресс-службе свердловского полицейского главка.

Разрушители надгробий воспитываются в благополучных семьях. Родителям хулиганов теперь грозит штраф за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Кроме того, мамам и папам школьников, скорее всего, придется возмещать материальный ущерб за поломанные памятники.

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