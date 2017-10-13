Двое мужчин и женщина.

В Австралии в штате Квинсленд 13 октября погибли три парашютиста. Трагедия произошла в районе населенного пункта Мишен Бич, сообщает новостной канал news.com.au.

Один из спортсменов упал на участок местного жителя, двое других - на дерево. Двое мужчин и женщина погибли на месте от полученных травм. Предположительно, один из них являлся инструктором.

По данным полиции, один из парашютистов выполнял одиночный прыжок и столкнулся с тандемом. В результате парашюты не смогли раскрыться правильно, передает "Уралинформбюро".