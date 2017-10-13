В преддверии саммита глав государств.

Из здания Совета Евросоюза в Брюсселе эвакуируют людей из-за "токсичного дыма". Более 10 человек уже госпитализированы с отравлением, передает "Уралинформбюро".

Причиной инцидента стала поломка вентиляционной системы на кухне, что привело к выбросу токсичных паров и к недомоганию работников пищеблока.

Совет ЕС утверждает, что происшествие не помешает проведению в этом же здании саммита глав государств и правительств Евросоюза, запланированного на 19-20 октября, сообщает ТАСС.