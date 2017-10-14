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Теракт в Сомали: 276 погибших и около 300 раненыхСегодня в 08:17

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Напротив отеля взорвался начиненный взрывчаткой грузовик.

Не менее 276 человек погибли в результате теракта в столице Сомали Могадишо. Еще около 300 человек получили ранения, сообщил в своем Twitter министр информации государства Абдирахман Омар Осман.

По данным СМИ, начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух напротив отеля Safari. Отмечается, что большинство погибших – мирные жители.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. Однако власти Сомали предполагают, что атака была совершена силами боевиков "Аш-Шабаб" - группировки, связанной с "Аль-Каидой" (обе запрещены на территории РФ), передает "Уралинформбюро".

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