Напротив отеля взорвался начиненный взрывчаткой грузовик.

Не менее 276 человек погибли в результате теракта в столице Сомали Могадишо. Еще около 300 человек получили ранения, сообщил в своем Twitter министр информации государства Абдирахман Омар Осман.

По данным СМИ, начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух напротив отеля Safari. Отмечается, что большинство погибших – мирные жители.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. Однако власти Сомали предполагают, что атака была совершена силами боевиков "Аш-Шабаб" - группировки, связанной с "Аль-Каидой" (обе запрещены на территории РФ), передает "Уралинформбюро".