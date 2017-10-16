Еще один пострадал.

Вечером 14 октября 2017 года в Сургуте на улице Аэрофлотской произошло страшное ДТП, в котором погибли три человека.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД, 24-летний водитель Kia Rio не справился с управлением, протаранил разделительное ограждение и вылетел на встречку, где ехала Mazda. Корейскую легковушку от удара разорвало на части.

Оба водителя и 26-летняя пассажирка Kia скончались на месте. 45-летнего пассажира Mazda госпитализировали.