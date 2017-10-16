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В Тавде падение аттракциона на 4-летнего ребенка вылилось в "уголовку"Сегодня в 11:25

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Виновных ищут.

В Тавде следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту падения 4-летнего ребенка с аттракциона в городском парке культуры и отдыха. Устанавливается должностное лицо, виновное в случившемся, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В конце августа по указанию должностных лиц в парк доставили передвижной аттракцион - игровой деревянный стенд, изготовленный кустарным способом. Ограждений и информационных табличек установлено не было.

Днем 15 сентября 2017 года аттракцион упал на подошедшего к нему 4-летнего мальчика. Здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести.

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