Виновных ищут.

В Тавде следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту падения 4-летнего ребенка с аттракциона в городском парке культуры и отдыха. Устанавливается должностное лицо, виновное в случившемся, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В конце августа по указанию должностных лиц в парк доставили передвижной аттракцион - игровой деревянный стенд, изготовленный кустарным способом. Ограждений и информационных табличек установлено не было.

Днем 15 сентября 2017 года аттракцион упал на подошедшего к нему 4-летнего мальчика. Здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести.