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В Зауралье на пожаре погибла 7-летняя девочкаСегодня в 12:42

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Ее мать в тяжелом состоянии.

В городе Петухово на улице Чкалова сгорел частный дом. В огне погибла 7-летняя девочка. Ее 23-летнюю мать госпитализировали с ожогами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. По факту проводится доследственная проверка.

Тетя погибшей девочки Елизавета Емельянова рассказала, что трагедия произошла в ночь на 14 октября 2017 года. В доме находилась ее сестра с тремя детьми. Двух малышей женщина смогла выбросить в окно, а 7-летнюю дочь спасти не смогла - девочка находилась в соседней комнате.

"Моя сестра сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, ожоги 3-ей степени, ее доставили на вертолете в Курганскую больницу в ожоговое отделение, врачи борются за ее жизнь. Настя до последнего боролась с огнем, у нее очень страшные ожоги. Сгорело абсолютно все, огонь не пощадил ни чего, все постройки, машина, 2 дома", - написала Емельянова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Женщина собирает деньги на помощь семье.

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