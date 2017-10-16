Остальные благополучно эвакуированы.

Несколько десятков горняков были эвакуированы 16 октября из шахты "Уралкалия" в Соликамске. Поводом для этого стало возгорание, сигнал о котором поступил в 12.38, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Судя по тому, что к месту происшествия вызваны работники электрических сетей, речь может идти о замыкании проводки.

К настоящему моменту эвакуация полностью завершена, пострадавших нет. В шахте остаются 10 работников для обслуживания лифтов.

К руднику помимо пожарно-спасательных подразделений и экипажей скорой помощи вызваны 2 отделения военного горно-спасательного отряда.