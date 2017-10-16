У нее осталась дочь.

В Свердловской области в аварии на Полевском тракте погибла женщина. Днем 16 октября на дороге лоб в лоб столкнулись Honda Civic и Kia Rio, пишут очевидцы в соцсетях.

Женщина за рулем Kia скончалась на месте происшествия. В автомобиле также находилась дочь погибшей. Девочка лет 7-8 сидела сзади и была пристегнута ремнем. Очевидцы выбили стекло, чтобы достать ее. Ребенок не пострадал, передает "Уралинформбюро". Водитель и пассажиры Honda также остались целы.

Оперативно получить комментарий от ГИБДД по Екатеринбургу не удалось.