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Каменский полицейский прострелил себе ягодицыСегодня в 16:14

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Из ружья.

Сотрудник полиции Каменска-Уральского прострелил себе ягодицы из собственного охотничьего ружья. Сейчас городской отдел МВД проводит проверку по этому инциденту, сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Мягкое место" силовик подстрелил, когда находился в отпуске. Ружье мужчина использовал для охоты на уток. Оно было заряжено мелкой дробью, поэтому серьезно мужчина не пострадал. Врачи местной больницы смогли без осложнений вынуть свинцовые шарики из тканей. Сейчас полицейский находится дома на амбулаторном лечении.

"Если бы патрон был не дробовой, а содержал в себе пулю, то это могло бы закончиться трагедией: серьезным увечьем или даже смертью. А так дело обошлось больше моральным вредом нежели физическим", – сообщил полковник Горелых.

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