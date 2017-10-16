У него остались жена и дочь.

25-летний югорчанин Марк Неймарк подорвался на мине в Сирии. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщают его знакомые, передает "Уралинфорбюро".

"Марк учился в школе №2. Ему было 25. Отличный парень, добрый и отзывчивый человек, верный друг, любящий отец и муж, единственный сын", - рассказывают его друзья.

Прощание с Марком состоится 17 октября 2017 года в Мегионе.