В Екатеринбурге разыскивают велосипедистаСегодня в 18:30
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На большой скорости сбившего пятиклассника.
Екатеринбургская полиция разыскивает очевидцев наезда велосипедиста на ребенка. Происшествие случилось днем 12 октября перед крыльцом гимназии №9 на проспекте Ленина.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, молодой человек на велосипеде на большой скорости врезался в пятиклассника и, сбив его с ног, поехал дальше. В рамках доследственной проверки опрошены сам пострадавший и его мать.
По словам женщины, у ее сына ушибы и раскрошены три постоянных зуба, в том числе один под корень. Тяжесть вреда, нанесенного здоровью, установит судебно-медицинская экспертиза.
По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Отделом дознания городской ГИБДД расследуются два административных производства по ст.12.24 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и ст 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП).
Личность велосипедиста выясняется. Очевидцев наезда на ребенка просят позвонить в дежурную часть городского ОГИБДД по телефонам: (343) 257-16-63, 263-19-02.
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