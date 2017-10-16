Безопасности.

Днем 16 октября 2017 года страшная авария произошла на Полевском тракте под Екатеринбургом. В результате столкновения двух иномарок один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, оказались в больнице.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды горГИБДД, 43-летний водитель "Киа Рио" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там машина врезалась в "Тойоту Короллу" и попала под КамАЗ, после чего ее отбросило на "Хонду CR-V".

Водитель"Киа Рио" от полученных травм скончался на месте, его 9-летняя пассажирка с тяжелыми травмами госпитализирована в ДГКБ №9. 39-летняя автоледи из "Хонды" и ее 37-летний попутчик с ушибами грудной клетки и черепно-мозговой травмой доставлены в ГКБ №24. Остальные участники ДТП не пострадали.

Девочка осталась жива, потому что сидела позади водителя и была пристегнута ремнем безопасности.

По словам очевидцев, "Киа Рио" двигалась по разделительной полосе, после чего выехала прямо под встречный КамАЗ, водитель легковушки никаких мер для предотвращения ДТП не предпринимал. Скорее всего, в тот момент он на что-то отвлекся.

Шофер грузовика рассказал, что пытался уйти от столкновения вывернув руль вправо, но его усилия оказались бесполезны.

По факту аварии проводится расследование.

Ранее по теме:

В ДТП на Полевском тракте погибла женщина-водитель