Волк вцепился в бедро восьмиклассникуСегодня в 09:53
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Хищника пристрелили.
В казахстанском поселке Талдыкудук волк набросился на восьмиклассника. Рано утром 14 октября подросток увидел хищника в сарае с овцами, но подумал, что это забежала чужая собака, передает "Уралинформбюро".
"Животное неожиданно напало на мальчика, он успел забраться на чердак и тем самым спасти себя. Мальчик начал звать на помощь взрослых. Ему была оказана первая медицинская помощь", - цитирует mgorod.kz заместителя акима по социальным вопросам и внутренней политики Казталовского района Зайлим Мажитову.
Волка, успевшего укусить школьника за правое бедро, застрелили. Образцы тканей животного отправлены на экспертизу для выявления вируса бешенства.
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