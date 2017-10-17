Хищника пристрелили.

В казахстанском поселке Талдыкудук волк набросился на восьмиклассника. Рано утром 14 октября подросток увидел хищника в сарае с овцами, но подумал, что это забежала чужая собака, передает "Уралинформбюро".

"Животное неожиданно напало на мальчика, он успел забраться на чердак и тем самым спасти себя. Мальчик начал звать на помощь взрослых. Ему была оказана первая медицинская помощь", - цитирует mgorod.kz заместителя акима по социальным вопросам и внутренней политики Казталовского района Зайлим Мажитову.

Волка, успевшего укусить школьника за правое бедро, застрелили. Образцы тканей животного отправлены на экспертизу для выявления вируса бешенства.