По дороге на собственный концерт.

Известный российский певец и композитор Олег Газманов попал в ДТП в Пермском крае. В ночь на 17 октября в Усольском районе машина артиста влетела в дорожную яму, сообщает "Уралинформбюро".

"Еду в Пермь, где у меня сегодня концерт. Попали в здоровенную яму, пробили сразу 2 колеса. Прямо на мосту. Вот пока мы сейчас стоим, еще одна машина попала на одно колесо, на переднее. Да, ребята, осторожней здесь", - рассказал сам Газманов.

В аварии артист не пострадал.