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13-летний челябинец выжил после падения с 8 этажаСегодня в 10:24

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Он в реанимации.

16 октября 2017 года в Челябинске на улице Агалакова из окна восьмого этажа выпал 13-летний школьник. Он выжил.

"Мальчик находится в реанимации, состояние у него тяжелое. Он получил переломы нижних конечностей и костей таза, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб внутренних органов. В настоящее время он подключен к аппарату ИВЛ, находится в состоянии медикаментозной комы. После стабилизации состояния его ждут сложные операции", - рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь Челябинской областной детской клинической больницы Ольга Терехина

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что по факту проводится проверка. От более подробных комментариев в полиции отказались.

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