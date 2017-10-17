Он стоял на дороге.

Вечером 16 октября 2017 года на 262-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (Тобольский район) Lada Vesta сбила 39-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, погибший стоял на проезжей части спиной к сбившей его машине. На его одежде не было светоотражателей. Водитель заметил пешехода слишком поздно.