Мужчина потерял много крови.

На окраине Бакала перевернулся железнодорожный кран, придавив 27-летнего машиниста.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, ЧП произошло днем 16 октября 2017 года на промышленном участке железной дороги. Кран производил работы и в какой-то момент опрокинулся.

Машиниста доставали спасатели с помощью гидравлического инструмента. Он потерял много крови. В настоящее время мужчина находится в больнице.