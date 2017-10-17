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В Каменске-Уральском сотрудница полиции выпала на ходу из машиныСегодня в 12:27

  • Текст

Она в реанимации.

В Каменске-Уральском 35-летняя сотрудница полиции едва не погибла, выпав на ходу из служебного ГАЗа.

ДТП произошло на перекрестке улицы Павлова и проспекта Победы. По предварительным данным, у машины были неполадки с дверью. Когда спецавтомобиль совершал резкий поворот налево, дверь распахнулась. Младший сержант полиции выпала на дорогу.

Женщину доставили в реанимацию с травмами различной степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка, сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следует напомнить, что это уже не первое ЧП, в которое попадают полицейские Каменска-Уральского. Накануне стало известно, что один из стражей порядка случайно прострелил себе ягодицы из охотничьего ружья.

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