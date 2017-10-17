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Под Челябинском леговушка опрокинула внедорожникСегодня в 13:49

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Двое пострадали.

Утром 17 октября на Бродокалмакском тракте под Челябинском столкнулись ВАЗ-2114 и Toyota Land Cruiser 150. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

Как рассказал "Уралинформбюро" один из свидетелей аварии, на заправку поворачивала машина. Две едущие сзади легковушки притормозили. За ними на большой скорости следовал ВАЗ-2114. Водитель применил экстренное торможение, и его вынесло на встречную полосу, где ехал внедорожник. От удара иномарка завалилась на бок. Серьезно пострадали водитель и пассажирка ВАЗа.

Получить оперативный комментарий в отделении пропаганды областного УГИБДД на момент публикации новости не удалось.

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