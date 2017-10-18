Предполагает полиция.

В селе Маевка в Кыргызстане были сожжены несколько автомобилей. Со слов очевидцев, огонь задел около десяти машин, однако в МВД Республики зафиксировали лишь три транспортных средства, пострадавшие от пламени. Полиция предполагает, что "жаркую ночь" мог устроить психически нездоровый человек, передает "Уралинформбюро".

О происшествии на своей странице в Facebook написала жительница села Альбина Метерова. По ее словам, огонь занялся глубокой ночью: в 2.30 ее семью разбудили соседи, сообщив, что горит транспортное средство, принадлежащее Метеровым.

"Выбежав на улицу, мы увидели, что горит задняя часть машины, где расположен ее бензобак. Чуть позже, мы увидели, что кроме нашего авто, горит и автомобиль наших квартирантов, припаркованный на улице возле дома. Огонь уже перекинулся на хозпостройки", – написала женщина.

По ее словам, через некоторое время соседи, живущие через 5-6 домов, сообщили, что неизвестные пытались пожечь их дом, подпалив белье, сушащееся на веревке. Огонь удалось потушить. Следом вспыхнул продуктовый павильон, у которого потерпевшие увидели незнакомого им высокого молодого человека в черной кепке.

В пресс-службе МВД КР сообщили, что в Маевке в эту ночь неизвестные лица подожгли "Фиат", который полностью сгорел, а также пытались подпалить колеса "Субару" и "Тойоты". Также зафиксирована попытка поджога жилого дома: хозяйка постройки спугнула злоумышленника.

"В настоящее время сотрудниками милиции ведутся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого лица. По всем указанным фактам назначены экспертизы. Начато расследование", – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, министерство внутренних дел опровергает сообщения некоторых источников, что пожары являются попыткой разжечь межнациональную рознь. "Никакой идеологической или политической подоплеки здесь нет", – отметили в МВД.

В МЧС Кыргызстана сообщили, что в селе были зафиксированы два пожара: сгорели 35 квадратных метров настенного пластикового покрытия жилого дома и "Фиат".